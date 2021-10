Roman Kreuziger va mettre un terme à sa carrière et devenir directeur sportif chez Bahrain Victorious

Roman Kreuziger mettra un terme à sa carrière de coureur en fin de saison. Le Tchèque, âgé de 35 ans, entamera une nouvelle carrière de directeur sportif au sein de l’équipe Bahrain Victorious la saison prochaine, a indiqué vendredi la formation WolrdTour.

« Je connais de nombreux membres de l’équipe, des coureurs et des membres du staff », dit Roman Kreuziger dans un communiqué de Bahrain Victorious. « Il y a un ’winning spirit’ dans l’équipe et je ferai de mon mieux pour contribuer à obtenir les résultats que nous voulons. Mon leitmotiv est simple : travailler dur et être professionnel, sur et en dehors de la route. Après toutes ces années dans le peloton, je suis pratiquement sûr que ça fonctionne ».