Sorties musicales: pourquoi tous maintenant?

Stromae, Adele, Coldplay, Ed Sheeran... On se bouscule au portillon des sorties musicales. Au détriment des plus petits artistes ?

Arrêtez ! N’en jetez plus ! Ce vendredi 15 octobre 2021 fera date avec la triplette Adele-Stromae-Coldplay. Et le petit Ed Sheeran ne perd rien pour attendre puisque c’est le 29 octobre qu’il débarque avec son nouvel album. Et il ne faudrait pas oublier tous les autres : de Cœur de Pirate – nouvel album également paru ce vendredi 15 –, aux Beatles dont la firme de disque publie aujourd’hui le coffret anniversaire de Let It Be.

La raison de cet embouteillage, on la connaît : durant le confinement, pas question de sortir son album. Ce fut pareil pour James Bond et ce le sera bientôt pour Aline, le film « célinedionesque » de Valérie Lemercier prêt et en attente depuis plus d’un an.