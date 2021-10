«Oleanna»: où la tyrannie prend plusieurs visages

En 1992, David Mamet a écrit une pièce qui détricote #MeToo avant même que #MeToo ne devienne un mouvement. Une pièce ambiguë, qui questionne le pouvoir et les privilèges sans jeter d’anathèmes. Un duel brillant, entre manipulation et provocation aux Galeries.

John, professeur d’université, est-il un quadragénaire affable et naïf ou un manipulateur pervers, imbu des privilèges patriarcaux qui l’ont chouchouté jusque-là ? Et Carol ? Est-elle une jeune étudiante candide ou une arriviste obtuse et sans vergogne ? Il est malin, David Mamet parce que, jusqu’au bout de sa pièce, Oleanna , il nous est impossible de trancher complètement, percluse que nous sommes de doutes après avoir assisté aux joutes musclées des deux protagonistes.