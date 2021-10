Nethys - L'assureur Integrale insiste sur la nécessité de la transaction avec Monument Assurance(2)

Monument Assurance Belgium (MAB), filiale du groupe MonumentRe, et Integrale ont conclu un accord portant sur le transfert de l'ensemble des portefeuilles d'assurance d'Integrale et de son personnel, avaient annoncé les deux sociétés le 7 mai. Les administrateurs provisoires de l'assureur liégeois, désignés par la Banque nationale en février dernier, avaient estimé que l'offre de MAB répondait le mieux aux intérêts des détenteurs de police d'assurance et du personnel d'Intégrale.

Cette transaction protègera les droits des créanciers d'assurance d'Integrale, c'est-à-dire plus de 172.000 citoyens belges ayant cotisé en vue de leur pension ou de leur épargne, et créanciers d'assurance souffrant d'une maladie, en vue de leur rente d'invalidité, en effectuant le transfert de l'ensemble du portefeuille d'Integrale à une société de droit belge en pleine croissance, faisant partie d'un groupe international spécialisé en matière d'assurance et de réassurance, souligne la filiale de Nethys vendredi.