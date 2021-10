Agressions sexuelles au Cimetière d’Ixelles: une réunion d’urgence convoquée au fédéral

Sarah Schlitz convoque une réunion avec les ministres de l’Intérieur et de la Justice. Le bourgmestre d’Ixelles a de son côté rencontré les gérants des deux cafés visés ce matin.

Suite aux témoignages d’agressions sexuelles dans certains bars d’Ixelles, Sarah Schlitz (Ecolo), secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres et des chances, a convoqué une réunion d’urgence mercredi avec le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden. Avec l’objectif « d’analyser la situation à Ixelles pour voir l’étendue du problème, et l’élargir d’un point de vue fédéral dans la lutte contre les agressions sexuelles, en particulier dans les lieux de fête ». Le parquet de Bruxelles a confirmé ce mercredi qu’une enquête a été ouverte suite à « plusieurs plaintes ».