Jürgen Klopp critique le rachat de Newcastle: «Il y a clairement des préoccupations concernant les droits de l’homme»

Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur le rachat de Newcastle par un fonds saoudien présidé par le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, Jürgen Klopp n’a pas caché son mécontentement par rapport à ce rachat qui fait désormais des Magpies le club le plus riche au monde.

« Si nous ne parlons que de football, alors à long terme, bien sûr, nous devons dire qu’ils vont devenir une superpuissance. C’est le troisième club de foot que je connaisse qui appartient à un pays et qui appartient évidemment à la famille la plus riche de la planète », a déclaré le coach de Liverpool, en référence à Manchester City et au PSG.