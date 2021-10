Roberto Martinez sur l’échec des Diables en Nations League: «Il faudra être supérieur pour remporter ce premier trophée»

La Belgique a terminé dernière du Final Four de la Nations League, perdant successivement face à la France et contre l’Italie.

Quelques jours après la désillusion vécue par l’équipe nationale belge lors du Final Four de la Nations League, Roberto Martinez est revenu sur cet effondrement mental. « Nous en sommes conscients. Il y a une grande barrière psychologique. Il faudra être bien supérieur pour remporter ce premier trophée et ensuite les choses changeront », admet l’ancien entraîneur d’Everton à la Cadena Ser. Lequel a, comme tout le monde, entendu les critiques de ses joueurs. « Cela se comprend. Quand tu échoues, cela crée beaucoup d’attentes. Au bout de quelques jours, le bon sens arrive et on voit que l’équipe belge est là parmi les quatre meilleures et presque qualifiée pour la Coupe du monde… »

Sauf retournement de situation, Roberto Martinez – cité un temps au Barça par la presse espagnole – devrait poursuivre son mandat avec les Diables rouges. « Nous sommes toujours dans un projet ambitieux et nous devons y penser au jour le jour. C’est agréable d’avoir un gros rendez-vous comme le Mondial en tête. »