Rallye de Catalogne: Thierry Neuville en tête pour trois dixièmes de seconde

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont frappé un grand coup dans la 5e spéciale du rallye de Catalogne (Granadella, 21,8 km) identique au 2e tronçon de ce matin.

Nos compatriotes ont signé le meilleur temps avec 7,9 sec d’avance sur Evans-Martin, leaders jusque-là. Une performance qui permet aux Belges de s’installer en tête pour 3 dixièmes. « La voiture réagit mieux et nous avons travaillé dans la bonne direction pour les réglages. Quand la route est poussiéreuse, on doit rouler de façon plus coulée et rester dans la trajectoire. J’ai pu tirer davantage de la voiture dans ces conditions et cela se remarque immédiatement dans les chronos. »