Rythmes scolaires: les communes «à facilités» veulent une révision du calendrier

Une délégation des communes à facilités a rencontré la ministre de l’Education ce jeudi. Echevins et directions dénoncent les difficultés que la réforme des rythmes scolaires va faire peser sur leurs communes, mais également sur Bruxelles.

La ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS) a reçu ce jeudi la visite d’une délégation (échevins de l’enseignement et directeurs d’école) de trois communes à facilités. L’objet de la discussion : la tant attendue, et non moins décriée, réforme des rythmes scolaires annuels.