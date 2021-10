La télécommande rejoue la guerre des boutons

Il suffit qu’elle se soit glissée entre deux coussins du canapé pour faire monter l’énervement à l’heure où on était paré pour une soirée télé. L’indispensable télécommande, jamais là où elle devrait se trouver. Tandis que les téléviseurs s’affinent et s’allongent, toujours plus connectés, toujours plus interactifs, la télécommande est aussi l’objet de transformations, plus discrètes, qui affectent la manière de regarder la télévision, et surtout ce qu’on y regarde.