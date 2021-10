Pandora Papers: maison de repos fermée à Tournai, compte bancaire ouvert à Singapour

Une résidence de 93 lits a été fermée à Tournai par l’Aviq, qui dénonce de graves négligences. Le propriétaire du bâtiment détient aussi un trust richement doté à Singapour, ressort-il des Pandora Papers. Il dément toute faute et irrégularité.

C’est de l’acharnement, le combat du pot de terre contre le pot de fer », s’indigne Jean-Robert Rapez, propriétaire du bâtiment de la maison de repos Senior Référence à Tournai. « Je vais aller au Conseil d’Etat pour m’opposer à cette fermeture mais ça va prendre du temps. »

A l’origine de cette colère, sept rapports accablants rendus par l’Agence wallonne pour une Vie de qualité (Aviq) ces dernières années, pointant de graves négligences dans la gestion de l’établissement, voire – dans un rapport de 2019 – « un hébergement (…) qui doit être qualifié de maltraitant. » Bien que ces carences aient été contestées par la société Senior Référence et trois de ses pensionnaires au Conseil d’Etat, celui-ci, dans un arrêt rendu en extrême urgence lundi 11 octobre, a donné raison à la Région wallonne et par conséquent, permis à celle-ci de retirer son agrément à la maison de retraite. La cinquantaine de résidents doivent être relogés au plus tard le 12 novembre.