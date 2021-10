SC Charleroi: avec ou sans Nicholson pour débuter contre Genk?

C’est avec un groupe quasiment au complet que les Zèbres vont accueillir Genk ce dimanche, à une heure assez inhabituelle pour le Sporting (18h30). Les dix internationaux réquisitionnés par leur équipe étaient tous revenus ce vendredi matin, à l’exception de Shamar Nicholson, dont le retour était encore attendu dans la journée. Il ne participera donc qu’à l’entraînement de samedi. Le scénario s’était déjà présenté juste avant le déplacement à Gand et le Jamaïcain avait entamé cette rencontre sur le banc. Mamadou Fall et Chris Bedia avaient alors débuté. Un des deux joueurs pourrait donc débuter. Une autre possibilité consisterait à utiliser Anass Zaroury en « faux neuf ». L’expérience avait été tentée contre Malines, en l’absence toujours de Nicholson blessé alors à la pommette, mais n’avait guère été concluante. Outre les blessés au long cours, Steeven Willems et Ken Nkuba, seul manquera à l’appel Martin Wasinski, revenu légèrement blessé au niveau de la cuisse de son passage avec les U19 belges. La sélection sera communiquée ce samedi.

Contre Genk, les Carolos, actuellement onzièmes, vont livrer une rencontre importante, cinq jours avant le déplacement à Seraing. La tâche ne sera pas aisée face au Racing et à son animation offensive, avec en face des joueurs comme Onuachu, Ugbo, Bongonda ou Ito. « Sur papier, c’est aussi fort que Bruges », prévient le coach carolo, Edward Still. « Ils ont au moins deux bons joueurs par poste, avec des profils différents. Ils ont des joueurs qui peuvent être décisifs à toutes les positions. Même les latéraux peuvent être des offensifs. On connaît leur force et on connaît notre plan de jeu pour contrer leur force et les mettre en difficulté dans les zones où on pense qu’il y a des faiblesses. »