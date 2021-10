Le conseil d'administration de Mithra confirme Leon Van Rompay au poste de CEO

"Je ne peux que me réjouir de cette solidité et de cette détermination dont font preuve tous les collaborateurs de Mithra et je les en remercie. Sur la base de cet excellent bilan, j'ai donc décidé, en concertation avec le conseil d'administration, de réitérer toute ma confiance à M. Van Rompay en sa qualité de CEO de Mithra et de rester en retrait de mes fonctions exécutives, tant que le dossier judiciaire relatif au délit d'initié sera en cours", a expliqué François Fornieri, fondateur et actionnaire majoritaire de Mithra.

"Je suis déterminé à mener à bien le second chapitre de cette aventure et à conduire Mithra au plus près de ses ambitions prometteuses", a pour sa part réagi Leon Van Rompay, le nouveau CEO de Mithra.