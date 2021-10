F1: la saison 2022 débutera le 20 mars à Bahreïn, le Grand Prix de Belgique le 28 août

La saison 2022 de Formule 1 débutera le 20 mars avec le Grand Prix de Bahreïn pour se terminer le 20 novembre à Abou Dhabi pour un total de 23 Grand Prix, ont annoncé vendredi les promoteurs du championnat. Le Grand Prix de Belgique aura lieu le 28 août sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Traditionnel coup d’envoi de la saison de Formule 1 et annulé en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de coronavirus, le Grand Prix d’Australie sera la 3e manche de la saison après Bahreïn et l’Arabie saoudite. Les Grands Prix du Canada, de Singapour et du Japon feront également leur retour au calendrier en 2022.