Pierre-Yves Dermagne sur le budget: «Le PS a fait barrage aux exigences de la droite»

Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier PS, ministre de l’Economie et du Travail, désigne les « victoires socialistes » dans l’accord budgétaire. Et dévoile « ce que les partis de droite avaient mis sur la table » : sanction des chômeurs, référendum d’entreprise, pénalisation des syndicats et des mutuelles…

La déclaration de politique générale d’Alexander De Croo, le budget 2022 en son sein, est l’objet d’un compromis dans la Vivaldi. Quelle est la part du PS ? Réduite ? « Ah, non ! ». Son vice-Premier ne lâche rien…

Que revendiquez-vous dans l’accord budgétaire ? Concrètement.

Tout d’abord la crise énergétique : nous avons demandé et obtenu la prolongation du tarif social, c’est nous qui avons mis cela sur la table, avec la ministre Tine Van der Straeten. On s’est battus aussi pour le refinancement du fonds gaz et électricité des CPAS. Et, dans un deuxième temps, cette fois pour ce qui concerne la facture de l’ensemble des consommateurs, on travaillera sur la norme énergétique et sur les accises.