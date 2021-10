La Belgique rend hommage à Angela Merkel (photos)

Alors qu’un accord préliminaire se dessine pour la formation d’une coalition tripartite entre le SPD, les libéraux du FPD et les verts allemands, la Chancelière sortante Angela Merkel était en visite officielle à Bruxelles. Il n’y a plus guère de doute, son successeur s’appellera Olaf Scholz. Lors d’un point presse au palais d’Egmont, Angela Merkel s’est montrée rassurante pour le futur gouvernement allemand dont le grand absent est la CDU, son parti : « Il sera pro-européen, c’est un message important pour les autres pays membres », a-t-elle déclaré à l’issue d’une rencontre avec le Premier ministre Alexander De Croo. « Ce futur gouvernement sait ce que l’Europe veut dire pour la paix et la liberté », a-t-elle assuré.