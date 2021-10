Rallye de Catalogne: Neuville termine la journée par un meilleur temps et double son avance sur Evans

Thierry Neuville a terminé la 1ère étape du rallye de Catalogne de la plus belle des manières : il a signé un nouveau temps scratch, le 4e (dont un ex aequo avec Evans) du jour. Des 3 dixièmes de seconde d’avance qu’il comptait avant cet ultime tronçon, le voilà passé à 7 dixièmes.

« Je me sentais plus à l’aise avec la voiture cet après-midi et je suis impatient d’attaquer la 2e étape ce samedi », analysait le Belge en rentrant au parc d’assistance à Salou. « Dès que ça tournait très fort, je ne parvenais à inscrire la voiture. Demain, les étapes sont un peu moins tourmentées, les virages sont plus ouverts. Cela devrait mieux nous convenir. »