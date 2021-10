Des filières de formation trop peu approvisionnées?

Rivés sur la toiture, deux ouvriers raccordent le panneau qui convertira le soleil en électricité. Une position haut perchée qui n’attire pas vraiment les candidats, dans un secteur pourtant promis à un bel avenir. « Nous avons publié une annonce durant six mois, explique Livio Romano, un des dirigeants de la société Volteco. On s’est finalement tourné vers le Forem et l’Ifapme. » Et la société sonégienne a finalement recruté un stagiaire dans le cadre d’une formation en alternance. « Nous avons aussi deux ou trois candidatures de gens qui n’ont pas vraiment le profil mais que nous allons pouvoir former. »