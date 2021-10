Emmanuel André tacle avec humour des internautes

Deux tweets d’Emmanuel André ont fait réagir la toile ce vendredi. Dans un premier tweet, le microbiologiste de la KULeuven tente de comprendre pourquoi les centrales nucléaires sont en général « vendu » comme des bienfaits pour « diminuer les émissions de gaz à effets de serre ». Et met en lien de son tweet un article d’Ouest France qui pointe du doigt le rejet massif de gaz à effet de serre de la centrale nucléaire de Flamanville en France.

Ce à quoi plusieurs internautes ont répondu. Dans un deuxième tweet, Emmanuel André leur répond avec humour. « J’ai joué au toutologue », faisant référence aux nombreux internautes qui critiquent ses propos depuis le début de la crise sanitaire. « Bon, maintenant vous comprenez que quand on n’y connaît rien, on peut aussi simplement se taire et s’informer ? », a-t-il poursuivi.