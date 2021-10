Coronavirus: flambée des cas aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, fort taux de positivité dans les pays de l’Est

Le nombre de cas aux Pays-Bas est à son plus haut depuis le 29 juillet dernier. Au Royaume-Uni, on enregistre un chiffre record de contaminations depuis trois mois. Plus loin, les pays de l’Est font face à une nouvelle vague.

Le nombre de cas remonte petit à petit dans certains pays d’Europe. Aux Pays-Bas, 3.746 nouveaux cas positifs de covid ont été enregistrés mercredi par l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM), soit le nombre le plus élevé depuis le 29 juillet dernier. Outre Manche, la Grande Bretagne fait aussi face à une flambée des contaminations. Mercredi, 42.776 nouveaux cas étaient comptabilisés en 24h. Un chiffre au plus haut depuis 3 mois, indique Le Monde. Tandis que les pays de l’Est sont frappés de plein fouet par une nouvelle vague.

Les conséquences de la fin des restrictions au Royaume-Uni

Sur les 7 derniers jours, la moyenne des contaminations quotidiennes outre Manche est de 32.000. Les décès augmentent également et oscillent entre 100 et 150 par jour. Environ 7.000 personnes sont hospitalisées et les admissions par jour frôlent les 700 par jour. Bien que les hôpitaux du pays ne soient pas saturés pour le moment, les médecins alertent et se plaignent d’une pression supplémentaire sur le système hospitalier, souligne Le Monde. Des chiffres causés par la fin des restrictions sanitaire défendues par le gouvernement britannique.

Les Pays-Bas face à une résurgence du virus

Mardi, 2.900 cas positifs avaient été enregistrés, tandis que la semaine passée la moyenne journalière oscillait autour de 2.800 nouvelles infections. Cette moyenne est cependant en constante augmentation depuis 13 jours consécutifs. Avec une hausse de 62 % du nombre total de cas hebdomadaires, le pays rencontre là aussi sa plus grande augmentation depuis le 18 juillet.

Le RIVM a indiqué mardi qu’il s’agissait sans doute des premiers effets attendus de l’automne. Toutes les tranches d’âge sont concernées et le taux de reproduction du virus continue d’augmenter.

Les Pays-Bas ont également enregistré 12 nouveaux décès, soit le nombre le plus élevé depuis trois semaines. En moyenne, au cours des sept derniers jours, cinq personnes sont décédées des suites du virus (33 au total).