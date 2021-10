Des milliers de jobs en pénurie: devenir indépendant plutôt que rester ouvrier?

Ils sont bien formés et talentueux. Comme François, en devenant indépendants, ils gagnent mieux leur vie. Mais les statistiques ne permettent pas d’y voir une cause majeure de pénurie.

J’avais commencé le droit à Namur et je me suis arrêté au premier blocus », se souvient-il. « J’avais besoin de quelque chose de plus concret. » A 26 ans, François promène son regard clair cerclé de lunettes sur son parcours professionnel. Une trajectoire qui, voici un peu moins d’une décennie, l’a vu passer des cours de droit de l’UNam à ceux d’électricité à l’Ifapme.

« Je voulais apprendre à faire quelque chose de mes mains dans un métier manuel mais avec un aspect technique, complexe, sans être enfermé en permanence dans des murs ou la routine. » A l’époque, explique-t-il, il était possible de se former tout en percevant une aide financière complémentaire au salaire versé par le patron qui le prend en stage. « Et à ma sortie de formation, je disposais aussi de la gestion. »