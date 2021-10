Pologne: «Gazeta Wyborcza», le journalisme comme sport de combat

Si on était aux Etats-Unis, ça ferait déjà longtemps que ce serait adapté en film ». Les souvenirs de Daniela Werbeniec résonnent dans les bureaux vides de la Gazeta Wyborcza. De discrets cliquetis de clavier, une solitaire sonnerie de téléphone, quelques bribes de conversations… on est loin du cliché de la bourdonnante rédaction et de sa nuée de journalistes bruyants. La Pologne se remet tout doucement de la pandémie de covid et le télétravail reste largement de mise chez nos confrères du quotidien national.