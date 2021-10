Manchester City: frustré par son manque de temps de jeu, Raheem Sterling est ouvert à un départ à l’étranger

Raheem Sterling se dirige vers un départ de Manchester City. L’ailier a déclaré jeudi lors d’une réunion du Business of Sport US Summit à New York qu’il était ouvert à une aventure à l’étranger. Son entraîneur à City, Pep Guardiola, a réagi avec surprise vendredi lors de sa conférence de presse.

Son entraîneur Pep Guardiola a été surpris par ces déclarations vendredi. « Je pense que les joueurs doivent parler sur le terrain », a-t-il déclaré. « Je n’étais pas au courant et je ne pense pas que le club l’était non plus. Je le comprends aussi. En tant que joueur, je voulais moi aussi jouer tous les matches, mais je ne peux pas garantir du temps de jeu aux joueurs. Je traite tout le monde de la même manière, de Kevin De Bruyne à Cole Palmer. Tous les joueurs devraient être heureux de jouer pour un club comme Manchester City. Si vous ne l’êtes pas, vous êtes libre de prendre la meilleure décision pour vous et vos proches. »