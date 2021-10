Coronavirus: voici le profil des patients aux soins intensifs

Toutefois Steven Van Gucht nuance ses propos : « Parfois, il y a aussi des gens qui ont été vaccinés. Le vaccin ne fonctionne pas à 100 %, il arrive donc parfois qu’une personne vaccinée se retrouve à l’hôpital et même aux soins intensifs ».

La moyenne d’âge est de 60 ans mais il arrive que des personnes plus jeunes se retrouvent également à l’hôpital. « Cela concerne des personnes dans la vingtaine et la trentaine, mais c’est franchement rare », indique le virologue. « Parfois, ils n’ont aucune condition sous-jacente et il n’est pas toujours possible de trouver une explication au fait qu’ils tombent si malades. L’admission aux soins intensifs est encore moins fréquente chez les enfants. Au total, il n’y a pas de changement majeur dans le profil des patients. Cela concerne principalement les personnes de 50, 60 et 70 ans ».