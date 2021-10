«Une cata»: Nagui fait son mea-culpa

Une catastrophe industrielle. C’est le bilan que l’on tirera de « The Artist », qui n’a pas convaincu le public de France 2 alors qu’il devait s’agir de l’émission événement de la rentrée. Nagui ne peut que concéder l’échec, « une cata ». « Sans faire de langue de bois, c’est un bilan négatif d’un point de vue financier puisque dès l’instant où vous changez de case, vous changez de prix », explique-t-il à nos confrères du TV Mag . « On a été présomptueux de ce que le public avait envie de voir le samedi soir en prime time. J’ai cru et j’ai convaincu tout le monde qu’il y avait de place pour la création et que le public avait besoin de nouveauté. Visiblement, il a plus besoin d’être réconforté par des repères. Je l’entends et je le comprends parce que je le vis tous les jours en étant leader de l’audience à 19 heures qu’avec des chansons nostalgiques. »

Nagui regrette d’avoir écouté certains conseils lors de la première émission. « L’idée de faire chanter les artistes sur des titres connus et pas leurs propres titres (NDLR : le concept de base) ne venait pas de moi mais j’en suis responsable parce que j’ai dit oui. De faire la première émission avec des reprises a été une erreur que j’ai commise pour avoir trop écouté les conseils autour de moi. Le fait de ne pas être dès le début dans l’ADN de l’émission a déçu les téléspectateurs de la première qui ne sont pas revenus et qui plus est ont certainement découragé d’autres téléspectateurs. »