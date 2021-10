RTBF: qui pour remplacer Hakima Darhmouch?

Après trois années comme responsable de la thématique Culture à la RTBF, Hakima Darhmouch a décidé de donner un nouveau coup de volant à sa carrière professionnelle, pour se lancer dans l’entrepreneuriat. L’ancienne présentatrice du Journal télévisé de RTL-TVI quittera son employeur actuel le 8 novembre. Dès lors, le service public a lancé une procédure de recrutement… Dans quel but ? Trouver « le responsable de tous les contenus de culture, de musique et de patrimoine pour les différentes plateformes, sur la base des attentes des publics traduites par les Editions d’offres. Il/elle est garant(e) de la politique éditoriale de la thématique Culture, Musique et Patrimoines, de sa cohérence, de sa richesse, de sa diversité et de sa qualité pour tous les publics et dans les formats adaptés sur chaque plateforme, sous la responsabilité de la Direction du Pôle Contenus ».

Des missions de représentation vers l’extérieur sont également prévues, tout comme le développement des relations avec le secteur culturel. Les candidatures peuvent être introduites jusqu’au mardi 2 novembre.