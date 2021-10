Basket: entre Hennuyers, la rivalité sert d’émulation

Cela reste un match particulier. Entre Mons et Charleroi, il y a 50 km. Trop pour répondre à la stricte définition d’un derby. Mais les voisins hennuyers ont toujours entretenu leur rivalité. « Et dans le sport, c’est une notion qui compte : il faut des matches qui décuplent les émotions pour vibrer », rappelle le plus Montois des… Carolos, Alex Libert, capitaine qui les guide de son expérience, mais qui n’a pas oublié ses racines. « Mon cœur est montois et je reste très reconnaissant envers ce club de m’avoir formé puis offert ma chance en D1. Cela fait plus d’une décennie que je dispute ces derbys et c’est toujours spécial d’évoluer à la mons.arena. Mais il faut bien reconnaître que depuis la chute des affluences, ce n’est plus tout à fait comme avant. »