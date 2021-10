Analyse: une affaire d’identité à gauche

Pierre-Yves Dermagne voit « un compromis avec des victoires socialistes », il les énumère, explique, motive. Et complète : « Le PS a fait barrage », il cite « les tentatives à droite » de sanctionner les chômeurs, limiter les allocations dans le temps, introduire le référendum en entreprise, détrôner les organisations syndicales, contrôler les mutualités…

Donc ? Donc on a plutôt le sentiment – un œil extérieur – que, pour les socialistes, la balance penche côté « barrage », plus que côté « victoires ». Ce n’est pas négligeable. Mais on a quand même le droit de s’interroger : voilà une Vivaldi où les partis de gauche ou progressistes (ne heurtons pas les âmes sensibles) pèsent 49 sièges (PS, Vooruit, Ecolo, Groen), les partis à droite, 38 (Open VLD, MR, CD&V), une coalition où le rapport de forces est net au départ mais... flou à l’arrivée. Qu’est-ce qui se passe au milieu ?