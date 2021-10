Procès des attentats de Paris: les témoignages bouleversants de deux mères de victimes

À lire aussi Carole Damiani, psychologue: «Personne ne sortira indemne du procès des attentats de Paris»

Caroline Prénat a été assassinée à l’âge de 24 ans au Bataclan, rapporte Franceinfo. Ce vendredi c’est au tour de sa mère Florence de témoignage. « Je suis là pour toi aujourd’hui ma puce ». Florence n’est pas le seul parent endeuillé. La majorité des 130 victimes avaient entre 20 et 40 ans.

Florence commence par remercier l’ensemble des personnes qui ont accompagné Caroline dans ses derniers instants. Notamment Maud, qui est morte avec elle. Elles ont été retrouvées enlacées dans la salle de concert du Bataclan. Mais aussi, « Gilles, le commissaire de la BAC qui l’a sortie du Bataclan, Marc de la BRI qui lui a annoncé la mort de Caroline le samedi vers 15 heures très doucement, très humainement. (…) Ils ont tous été doux, d’une grande humanité. Ils nous ont tous un peu portés et c’était bien ».

Florence aura dû attendre 8 mois pour recevoir le rapport de police décrivant les circonstances exactes de la mort de sa fille. Elle a d’abord été blessée « au genou et dans le haut de la cuisse ». Elle a ensuite été touchée par une balle « dans le crâne » au moment où elle essayait de fuir. « Tu as eu peur, tu as souffert, tu es morte violentée, tu as ressenti de la terreur je le sais ».

S’adressant directement à sa fille, Florence évoque également les accusés. « Ceux qui t’ont tuée étaient du même âge que toi. Ils ne savent pas ce que c’est de perdre un enfant, je suis une douleur sur pieds ».

C’est ensuite au tour de Sylvie, la maman d’Elodie Breuil, une amie de Caroline et qui avait 23 ans, de passer à la barre. Les deux mères ont évoqué « le bonheur d’avoir un petit-fils. (…) Un miracle de la vie qui aide à vivre ». « Cette jeune blonde aux yeux bleus magnifiques avait la joie sur son visage. Elle n’a rien vu venir, elle devait danser et rire », en parlant d’Elodie. Cette dernière a été tuée d’une balle dans la tête alors qu’elle était dans la fosse de la salle de concert.