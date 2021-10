France: un grand félin recherché par les autorités

L’animal, décrit comme un grand félin, a été vu mercredi soir pour la première fois dans le secteur d’Auxi-le-Château. Depuis, les recherches se poursuivent, mobilisant gendarmes, agents de l’office français de la biodiversité, direction départementale de la protection des populations, sapeurs-pompiers et des équipes de lieutenants de louveterie. Elles se sont accélérées ce vendredi.

« Ça ressemblait à un puma »

Dans la matinée de vendredi, le félin a été aperçu dans une pâture près de Ligny-sur-Canche. Une soixantaine de gendarmes étaient sur place. Afin de sécuriser la zone, la route départementale 941 a été coupée à la circulation entre Ligny et Vacquerie-le-Boucq. Un hélicoptère, venu d’Amiens, est arrivé sur site pour superviser les recherches. Les gendarmes avaient été alertés vers 9 h 15, par un habitant de Saint-Michel-sur-Ternoise, Jérôme Viart, qui se rendait chez de la famille. « Ça ressemblait à un puma. C’est bien plus haut qu’un chat, avec une longue queue. Et puis quand il s’est sauvé, il ne courait pas comme un chat, il faisait plutôt des bonds ». En milieu de journée, la route était de nouveau ouverte à la circulation.

Mais toujours pas de trace de l’animal. Jérémie Marion, responsable du service animalier Opale capture environnement, était présent lors des recherches, jeudi : « Je n’ai jamais vu ça, un énorme dispositif a été mis en place. Il y a eu une excellente coopération entre tous les services. Chaque service a fait ses investigations, a patrouillé. De mon côté, je suis resté jusqu’aux environs de 19 h 30. »