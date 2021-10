Bruxelles: un procès reporté faute d’interprète néerlandais-français

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a dû reporter vendredi un procès, faute d’interprète disponible pour fournir une traduction du néerlandais vers le français aux prévenus, a indiqué l’association professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés (BBVT), qui n’est pas surprise de l’incident. « Le système utilisé pour désigner des interprètes présente des problèmes mais, surtout, cela fait des mois que ces professionnels ne sont plus payés », souligne la BBVT.

« Le 1er mars 2021, plus de 250 interprètes néerlandais-français ont été inscrits au registre national des traducteurs et interprètes assermentés », expose Henri Boghe, porte-parole de l’association professionnelle. « Ce registre a été créé en 2016 par l’ancien ministre de la Justice, Koen Geens, afin d’offrir un système centralisé ’objectif’ et ’transparent’ pour attribuer les audiences et auditions aux traducteurs et interprètes », poursuit-il. « Un tour de table auprès de quelques membres de la BBVT assermentés pour le néerlandais et le français a toutefois montré que ceux-ci n’avaient pas été contactés pour l’audience de ce vendredi à Bruxelles. On peut donc s’interroger sur l’efficacité du système et sur la base de données sur laquelle s’appuie le registre national. »