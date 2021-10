Edward Still se dévoile: «J’aime le jeu bien plus que les chiffres»

Alors qu’il va participer à son onzième match à la tête des Zèbres, Edward Still (30 ans) a pris le temps de faire un premier bilan durant cette trêve internationale. Il revient aussi sur l’entraîneur qu’il est et rappelle qu’il est avant tout un amateur du jeu.

Sur son bureau, qui était jusqu’il y a peu le repaire de Mehdi Bayat, se croisent un ordinateur qu’Edward Still est toujours prêt à rallumer pour montrer une phase de jeu ou un outil et des livres sur Carlo Ancelotti et Dave Grohl. « Je m’ouvre l’esprit », sourit d’emblée le trentenaire. Pour la première fois depuis qu’il est arrivé au Sporting de Charleroi, le nouvel entraîneur carolo est revenu avec nous sur son amour du football, sous tous ses aspects. En quête d’apprentissage constant, le mentor des Zèbres ne se limite pas au foot pour nourrir son appétit tactique. « Je regarde d’autres sports tout le temps. Et je viens de finir un bouquin sur Phil Jackson (NDLR : entraîneur NBA à succès des Bulls puis des Lakers) où il évoque l’attaque en triangle.