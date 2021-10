Rallye de Catalogne: Thierry Neuville le plus rapide dès la 1ère spéciale ce samedi

Pas de doute : Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sont bien réveillés à l’entame de la 2e étape du rallye de Catalogne. Ils ont signé le meilleur temps de la 1ère spéciale (Savalla, 14,08 km) avec 1,7 sec d’avance sur Elfyn Evans et Scott Martin, leurs principaux rivaux dans la course à la victoire.

« Un bon départ », commentait le pilote Hyundai au terme de ce 7e secteur de l’épreuve. « La route était plus sèche que prévu mais, par contre, on manquait de visibilité à cause du brouillard à certains endroits. Ce n’était pas facile mais c’était une bonne spéciale. »