Solskjaer envoie un message à Rashford: «Il a fait des choses remarquables mais il doit peut-être se concentrer sur le football»

Marcus Rashford est de retour de blessure et figure pour la première fois de la saison dans la sélection d’Ole-Gunnar Solskjaer pour affronter Leicester.

Connu pour ses actions de lutte contre la pauvreté des enfants au Royaume-Uni, l’international anglais a été félicité par son entraîneur, qui en a tout de même profité pour le rappeler à l’ordre en conférence de presse. « Marcus a fait des choses remarquables à son jeune âge et il entre maintenant dans le meilleur âge pour un footballeur. Il apprend, il accumule toujours plus d’expérience. Il a eu du temps pour réfléchir sur ce qu’il a fait en dehors du terrain aussi, parce qu’il a fait des choses fantastiques. Maintenant, il faut peut-être prioriser son football et se concentrer sur le football », a déclaré Ole-Gunnar Solskjaer en conférence de presse.