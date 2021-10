Les courses au supermarché bientôt plus chères

Le consommateur belge devra bientôt payer davantage pour ses courses au supermarché, révèle L’Echo qui s’est basé sur les déclarations de plusieurs entreprises alimentaires et chaînes de supermarchés. Elles négocient actuellement les prix que les grandes surfaces devraient régler à leurs fournisseurs à partir du mois de janvier.

Des entreprises comme PepsiCo (Lay’s et Pepsi) et Lotus Bakeries ont déjà annoncé, ces dernières semaines, leur intention d’augmenter leurs prix. L’entreprise de légumes surgelés Ardo, le producteur de frites surgelées Agristo et le groupe alimentaire GBFoods (Devos & Lemmens, Royco, Liebig) déclarent qu’ils veulent une hausse d’au moins 5 %.