Inondations: la catastrophe fait aussi des ravages dans la nature

Les rives de la Meuse à Liège sont étrangement calmes. Quand on y prête attention, on voit et on entend bien moins de mouettes que d’habitude alors qu’on les voyait régulièrement alignées par dizaines sur les ponts ou le long du fleuve. Moins de cormorans également. Le phénomène remonte aux inondations de juillet. En fait, oiseau opportuniste par excellence, il y a des chances qu’une partie des mouettes ait suivi les déchets accumulés charriés par les inondations et en ait fait leur seconde résidence temporaire.