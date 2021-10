Selon une étude, les performances des joueurs infectés par le covid sont encore en baisse six mois plus tard

D’après une étude scientifique autrichienne, le covid aurait un impact négatif à long terme sur les performances des joueurs de football professionnel.

L’étude en question s’est intéressée aux performances des joueurs infectés en Serie A et Bundesliga, et elle estime que même six mois après avoir contracté la maladie, les joueurs sont encore 5 % moins performants qu’avant. Cela se ressentirait sur leur temps de jeu, leur nombre d’interceptions et la distance parcourue sur un match, mais également sur leur influence sur la rencontre. Pire, la plupart des joueurs infectés n’auraient toujours pas retrouvé leur niveau d’avant la contraction du virus.