Deux navires de guerre russe et américain frôlent l’incident en mer du Japon

Vers 17 heures, le destroyer américain USS Chafee, qui opérait en mer du Japon depuis plusieurs jours, « s’est approché des eaux territoriales de la Fédération de Russie et a tenté de franchir la frontière », a affirmé dans un communiqué le ministère russe de la Défense. « Le navire anti-sous-marins Amiral Tribouts, qui se trouvait dans la zone, a lancé un avertissement au navire étranger concernant ces actes inadmissibles. »

Deux navires de guerre russe et américain ont frôlé l’incident vendredi en mer du Japon, lorsque la Russie a accusé l’US Navy de s’être approchée de trop près de ses eaux territoriales, ce que Washington a démenti.

C’est « faux », a répondu l’US Navy. L’USS Chafee « effectuait des opérations de routine dans les eaux internationales de la mer du Japon », a souligné la marine américaine dans un communiqué, qualifiant l’interaction entre les deux navires de « sûre et professionnelle ».

Washington a reconnu que la Russie avait notifié les marins américains de manœuvres dans la zone, mais souligné qu’elles étaient prévues « plus tard dans la journée ». L’USS Chafee a « respecté les lois et coutumes internationales », a ajouté l’US Navy, soulignant que les Etats-Unis « continueront de voler, naviguer et opérer partout où les lois internationales le permettent ».