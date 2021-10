Simon Mignolet avant le déplacement de Manchester City à Bruges: «Kevin De Bruyne sait que ce sera difficile»

Dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws, Simon Mignolet a déclaré qu’il s’agirait d’un match compliqué contre le plus fort adversaire du groupe, mais, qu’au vu des deux premiers matches des Brugeois (partage contre le PSG et victoire à Leipzig), les Mancuniens savaient qu’ils devaient se méfier. Kevin De Bruyne l’aurait d’ailleurs confié au gardien belge.

« Nous pouvons envisager le match avec confiance », a déclaré Simon Mignolet après la victoire contre Courtrai. « Man City est l’équipe la plus forte de notre poule, la meilleure équipe de football. Ce sera un match différent de nos deux précédents en Ligue des champions. Mais nous avons notre chance. Est-ce que Pep Guardiola nous sous-estimera ? Non, cela aurait été différent si on avait perdu 0-6. Maintenant, ils vont se méfier. J’en ai souvent parlé avec Kevin (De Bruyne, ndlr) ces dernières semaines. Il sait que ce sera difficile. Si vous êtes à leur place maintenant, vous n’avez pas envie de venir au Jan Breydel. Normalement, en tant que club belge, vous êtes toujours l’outsider. Maintenant, ils nous regardent d’une manière légèrement différente. »