Rallye de Catalogne: Thierry Neuville réalise la matinée parfaite

« Dans l’ensemble, ça s’est bien passé », confirmait le pilote Hyundai. « Je me suis montré un peu plus prudent dans la dernière. Il y avait pas mal de cordes mais je suis resté sur la défensive par crainte d’une crevaison. Je continue à me battre avec le sous-virage. »

Leader du rallye de Catalogne avec 7 dixièmes d’avance sur Elfyn Evans, ce matin au départ de Salou, Thierry Neuville a réalisé la course parfaite dans les trois spéciales de la boucle. Sur les 57,65 km chronométrés, notre compatriote a signé les trois meilleurs temps et porté son avance à 9 secondes sur Evans.

Evans semblait presque résigné : « Ce n’est pas trop mal, franchement. Je me bats toujours avec la façon dont la voiture tourne. Je n’arrive pas à solliciter assez tôt la puissance et garder ma trajectoire. On doit travailler là-dessus. »

Ogier, 3e, est désormais menacé par Sordo à 2 dixièmes. Quant à Rovanperä, la calandre de sa Yaris était couverte d’herbe à l’arrivée du dernier tronçon. « On a beaucoup de chance d’être là », souriait-il. « Je me suis payé une solide frayeur sur la spéciale. Peut-être l’une des plus impressionnantes de ma carrière. »