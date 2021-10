«Justice pour les sinistrés»: le cri de désespoir d’une cinquantaine de personnes à Liège

Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées ce samedi matin place Saint-Lambert à Liège pour exiger plus de justice de la part des compagnies d’assurances à la suite des inondations survenues au mois de juillet dernier alors que l’hiver approche et que les températures tombent.

L’action a été organisée à l’initiative d’un collectif baptisé « Justice pour les sinistrés », qui est actif sur Facebook. A l’aide de pancartes et de chants, les participants ont tenté de faire passer leur message. « Après les inondations du 14 et du 15 juillet, on s’attendait à ce que tout aille vite », explique Djallo Abdoul, représentant du groupe. « Trois mois après, une série de personnes habitent toujours dans des maisons insalubres, dans le froid, c’est invivable, trop peu d’entre nous ont été indemnisés ».