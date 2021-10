Hockey Pro League: le match des Red Panthers contre l’Allemagne retardé de près de 2 heures à cause d’une grue

La première des deux confrontations des Red Panthers contre l’Allemagne en Hockey Pro League a dû être retardée de près de 2 heures, samedi, dans les installations d’Uccle Sport, à Bruxelles.

En cause : une grue servant au montage des caméras de télévision est restée bloquée sur une partie de terrain et n’a pu être dégagée qu’après 1 heure 20 d’effort. Avec l’arrosage et l’échauffement qui ont suivi, la partie n’a pu débuter qu’à 15h40, au lieu de 14h00 initialement prévu.