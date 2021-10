25 millions d’écoutes pour le nouvel Adele, battue par Stromae en Belgique (infographie)

Le nouveau single de la chanteuse britannique Adele, Easy On Me, a battu le record d’écoutes sur une journée sur Spotify, a indiqué la plateforme sur Twitter, sans préciser le chiffre précis de streamings. La chanteuse britannique a battu le record détenu par le groupe BTS. Le nombre total d’écoutes de la nouvelle balade d’Adele s’élève à environ 25 millions sur la journée de vendredi sur Spotify, auxquels s’ajoutent les 50 millions d’écoutes sur YouTube.

Si Adele, très attendue, a fait très fort avec la sortie de ce nouveau single, qui annonce son album à paraître en novembre, et intitulé « 30 », en Belgique, elle n’aura pourtant pas devancé le « maestro » Stromae. Lui, qui a publié vendredi également un nouveau single intitulé « Santé ». Selon les statistiques du nombre d’écoutes sur Spotify par pays, Stromae devance en effet Adele avec 159.000 écoutes en Belgique pour 146.000 pour Adele. C’est également le cas en France, où « Santé », de Stromae, arrive en tête du top 200 des morceaux les plus écoutes sur la plateforme, devant « Easy on Me » (428.000 contre 404.000). En termes absolus, le compteur d’écoutes Spotify pour « Santé » affiche 1.451.702 streams depuis sa mise en ligne. Sur Youtube, le nouveau Stromae cumule quant à lui 2 millions d’écoutes depuis sa mise en ligne vendredi à 18h.