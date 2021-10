Hockey Pro League: un succès convaincant pour les Red Panthers contre l’Allemagne (vidéo)

C’est finalement avec plus de 90 minutes de retard qu’a démarré la rencontre de Pro League opposant la Belgique à l’Allemagne, à Uccle. En cause, une grue utilisée pour régler une caméra derrière le but qui ne démarrait plus et qu’une dizaine de personnes ont finalement réussi à déplacer en utilisant différents stratagèmes. Ce n’est donc pas dans des conditions idéales que débutait cette partie pour les deux équipes. Les Panthers, battues aux Pays-Bas, mercredi, souhaitaient décrocher leurs premiers points dans la compétition face à la 5e nation mondiale après une prestation encourageante mais peu productive au niveau offensif, à Amstelveen.

Et les Belges ne tardaient pas à mettre le nez à la fenêtre puisqu’on ne jouait pas encore depuis une minute qu’Ambre Ballenghien frappait une première fois au but. C’était ensuite Alix Gerniers qui se créait une belle possibilité mais la gardienne allemande s’interposait. A la 4e minute, les Red Panthers obtenaient 3 p.c. consécutifs mais sans ceux-ci ne donnaient rien. Les joueuses de Raoul Ehren se montraient très entreprenantes et elles montraient bien plus d’agressivité dans le cercle que mercredi face aux Oranje. Ambre Ballenghien passait tout près de l’ouverture du score mais Noëlle Rother était à nouveau sur la trajectoire de la balle. Le 2e quart-temps était un peu moins intense mais la Belgique conservait le contrôle de la balle tandis que les Allemandes ne mettaient que très peu le nez à la fenêtre.

La seconde période était dans la même veine. Les Panthères dominaient mais de manière stérile. A la 43e minute, Ambre Ballenghien était à nouveau à la manœuvre mais son tir terminait sa course sur la guêtre de la gardienne allemande. C’est ensuite Judith Vandermeiren qui frappait puissamment mais Noëlle Rother était à nouveau sur la trajectoire de la balle. Dans le dernier quart, les Belges tentaient de faire basculer le match. Elles obtenaient un 4e p.c. à 7 minutes de la fin du temps réglementaire et Ambre Ballenghien envoyait un obus dans la lucarne du but (1-0). Une juste récompense pour le travail accompli depuis l’entame du match et surtout un premier succès largement mérité dans cette Pro League

« Nous avons livré un bon match », expliquait tout sourire Ambre Ballenghien, la buteuse du jour et élue joueuse de la rencontre. « Contrairement à mercredi nous étions moins pressées d’aller vers l’avant et nous avons mieux construit. Nous étions la meilleure équipe sur le terrain. Nous n’avons pas été perturbées par le report du coup d’envoi. Au Pays-Bas, nous avons disputé notre match international et le rythme n’a rien à voir avec celui du championnat de Belgique. Nous savions que la balle allait finir par renter dans le but vu le nombre d’occasions. Nous avions envie de gagner devant notre public. Nous ne sommes pas fixés d’objectif chiffré pour ce week-end. L’essentiel est bien de progresser lors de chaque rencontre et de poursuivre notre développement. »