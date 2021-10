Bundesliga: Dortmund, aidé par Meunier, s’impose, victoire pour Boyata et le Hertha Berlin à l’extérieur (vidéos)

Blessé lors des deux dernières journées de championnat, le jeune Norvégien a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets pour marquer son retour à la compétition. Grâce à un pénalty transformé à la 54e minute, l’attaquant de 21 ans a doublé l’avance de son équipe via son huitième but de la saison, avant de planter sa neuvième rose dans les arrêts de jeu. Côté belge, seul Thomas Meunier était présent au coup d’envoi de la rencontre, Axel Witsel (66e) et Thorgan Hazard (85e), quant à eux, sont entrés en cours de jeu.

Sur le terrain de l’Union Berlin, Wolfsburg avec Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Dodi Lukebakio, remplacé à la 83e minute, titulaires, a connu une troisième défaite consécutive en championnat en s’inclinant 2-0. Aster Vranckx est lui monté au jeu à la 60e minute.

De son côté, l’Hertha Berlin, qui alignait Dedryck Boyata, qui a joué les 90 minutes, dès le coup d’envoi, s’est imposé 1-2 sur la pelouse de l’Eintracht Francfort.