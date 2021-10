Kevin De Bruyne capitaine et buteur avec Manchester City, victorieux de Burnley (vidéo)

Manchester City s’est imposé 2-0 à domicile contre Burnley ce samedi dans le cadre de la 8e journée de Premier League. Une victoire acquise notamment grâce à un but de Kevin De Bruyne. Le Diable rouge a inscrit le second but de son équipe à la 70e minute avant d’être remplacé un quart d’heure plus tard par Fernandinho. L’ouverture du score était elle tombée dès la première minute de jeu, venue des pieds de Bernardo Silva.