Rallye de Catalogne: Thierry Neuville à 51 km de sa 15e victoire mondiale

De leur côté, nos compatriotes ont réalisé une journée parfaite. Sur les 7 spéciales au programme ce samedi, ils ont signé six fois le meilleur temps dont un ex aequo avec Sébastien Ogier.

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe vont-ils faire retentir la Brabançonne ce dimanche après-midi du côté de Salou ? Certes, il restera 4 spéciales à disputer. Ils devront déjouer les pièges qui jalonneront les 50,9 km chronométrés qui leur seront proposés et il faudra aussi croiser les doigts pour que la mécanique de leur Hyundai tienne le coup. Ce qui n’a pas toujours été le cas dans un passé récent.

Progressivement, ils ont aussi construit un bel écart avec sur Elfyn Evans et Scott Martin. Des 7 dixièmes d’avance qu’ils avaient le matin, les voilà avec 16,4 secondes de mieux dans l’escarcelle par rapport au pilote Gallois.

Si l’ultime étape, ce dimanche, se déroule de la même façon, Neuville et Wydaeghe pourront célébrer leur 15e victoire en WRC. De quoi oublier, un peu, leur déception de ne plus être dans la course au titre.