Hockey Pro League: les Red Lions fêtent dignement leurs retrouvailles avec le public (vidéo)

C’est en grande pompe que la Fédération belge a décidé d’honorer les champions olympiques pour leur première sortie devant leurs supporters depuis Tokyo avec entre autres, une magnifique ovation des 3.500 spectateurs présents, à Uccle Sport, pour Thomas Briels qui a décidé de prendre sa retraite après les Jeux, et qui a reçu officiellement le trophée de la Pro League 2021 des mains de Thierry Weill, le CEO de la Fédération internationale de hockey (FIH). Mais dès l’entame de cette première rencontre de Pro League 22-23, ce sont bien les Allemands qui prenaient l’initiative et qui se lançaient à l’assaut du but de Vincent Vanasch. A la 7e minute, c’est John-John Dohmen qui se créait la première opportunité pour les Lions mais son tir puissant passait à côté du but. C’étaient ensuite Cédric Charlier et Antoine Kina qui obtenaient de belles possibilités mais ne parvenaient pas à trouver l’ouverture.

Les hommes de Michel van den Heuvel, qui honorait son premier match en tant que T1, étaient dominants et intraitables dans le jeu. Ils conservaient leur emprise sur la rencontre et multipliaient les tentatives pour inscrire le numéro 3 comme avec cet essai de Tanguy Cosyns qui passait de très peu à côté du but. Mais c’était chose faite quelques minutes plus tard via William Ghislain (37e). Les Allemands se montraient dangereux à de très rares occasions mais Vincent Vanasch était toujours attentif et repoussait le danger à plusieurs reprises.

A la 50e minute, Nicolas de Kerpel, qui récupérait une balle grâce à un excellent press, était à la finition et lobait le gardien allemand après un magnifique service de Sebastien Dockier. Les Red Lions ne relâchaient pas leur emprise sur le match et obtenaient 3 p.c. consécutifs mais la défense allemande sortait parfaitement. Mais, 4 minutes plus tard, les visiteurs étaient tout de même récompensés de leurs efforts. Ils parvenaient à sauver l’honneur via Mario Schachner. Mais les Belges n’étaient pas encore rassasiés et Nicolas De Kerpel s’offrait un doublé à la 58e minute avant que John-John Dohmen ne ponctue magnifiquement la prestation du jour (6-1).

« Le plan, c’était surtout de jouer rapidement et d’exploiter les flancs du terrain », précisait d’emblée Loïck Luypaert. « Nous avons assez bien appliqué la tactique demandée par Michel van den Heuvel avant le match. Mais je reconnais qu’on s’est parfois un peu emballé avec le public. Nous aurions pu jouer un peu plus calmement et avec la tête. Maintenant, c’était tellement chouette de retrouver nos supporters et un stade comble. La grande question qui se pose à présent dans le groupe c’est comment on va faire évoluer ce niveau et comment on peut encore faire évoluer notre jeu. On l’a fait l’été passé et on veut continuer à grandir. C’est un bon challenge pour le futur. La présence de notre nouveau coach est d’ailleurs importante à ce niveau-là. Il nous parle d’une autre manière et il nous bouscule. C’est pas mal. C’est quelqu’un de très émotionnel qui déteste perdre. Donc il n’y avait aucune chance que cela nous arrive aujourd’hui. »