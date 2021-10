D1A: Zulte Waregem renverse l’Antwerp, Ostende se défait du Cercle de Bruges

Les Brugeois finissaient par trouver l’ouverture à la 66e minute par Thibo Smolders sur un service d’Alejandro Millan. Moins de dix minutes plus tard, les locaux revenaient à la marque grâce à Makhtar Gueye qui inscrivait là son huitième but de la saison.

À la 59e minute de jeu, Zulte revenait à la marque par l’intermédiaire de Zinho Gano qui inscrivait sur corner son sixième but de la saison. Sa reprise de la tête ne laissait aucune chance à Jean Butez. Deux minutes plus tard, la barre transversale du même Butez tremblait après une nouvelle tête de Jelle Vossen.

Sur la pelouse, la première mi-temps était dominée par le matricule 1 qui ouvrait logiquement la marque grâce à Manuel Benson à la 19e minute. L’ailier belge inscrivait son troisième but de la saison en championnat grâce à une superbe frappe enveloppée qui allait se loger dans la lucarne droite de Sammy Bossut. Il n’y avait pas grand-chose d’autres à se mettre sous la dent dans ce premier acte où Zulte paraissait impuissant face au Great Old.

Au classement, l’Antwerp manque l’occasion de prendre seule la tête devant Bruges et l’Union Saint-Gilloise. Les Anversois restent coincés avec 20 points et occupent provisoirement la quatrième place. Zulte Waregem, de son côté, se donne de l’air en bas de tableau et remonte à la 14e place, avec 12 points et possède quatre unités d’avance sur le Cercle, classé 17e. Avec ce succès, les Ostendais comptent 17 points et remontent à la 6e place.