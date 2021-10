France: un retour timide des «gilets jaunes» sur les ronds-points

Ils protestent contre la hausse des prix de l’énerge et la baisse du pouvoir d’achat.

Des «gilets jaunes» ont tenté un timide retour sur les ronds-points samedi dans divers endroits de France pour protester contre la hausse des prix de l’énergie et la baisse du pouvoir d’achat, ont constaté des journalistes de l’AFP.

A Châlons-en-Champagne, une petite vingtaine de «gilets jaunes» ont ainsi occupé un rond-point à la sortie de la ville dès le matin. «Nous sommes apolitiques mais on ne se retrouve plus dans ce gouvernement ni dans les candidats à l’élection présidentielle, on veut un candidat qui connaisse la misère sociale», a expliqué un membre du collectif chalonnais Liberté citoyenne.